El tierno mensaje que le da JLo a sus hijos con Marc Anthony al cumplir 13 años

ESTADOS UNIDOS.- Para Jennifer Lopez cada 22 de febrero es un día lleno de emociones. Y es que es en esta fecha cuando la intérprete de "Dinero" celebra por todo lo alto el cumpleaños de sus tiernos y talentosos mellizos, Emme y Max -a quienes tuvo con el cantante Marc Anthony-.

Desde las primeras horas de este lunes, la cantante ha preparado un sinfín de sorpresas para sus pequeñitos que este 2021 llegan a los 13 años, por lo que la ‘Diva de El Bronx’ no pudo evitar sentirse nostálgica y con sentimientos encontrados, pues sin duda, sus pequeños están a punto de convertirse en todos unos jovencitos.

A través de su perfil de Instagram, JLo dedicó un lindo mensaje a sus pequeños en el que dejó en claro el gran amor que tiene por los dos, así como el orgullo que siente al poder experimentar la maternidad al lado de Emme y Max.

A través de sus historias en Instragram la cantante felicitó al par de mellizos.

“¡Mis hermosos bebés son todos unos adolescentes! ¡Dios mío! No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé a casa en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa ventisca salieron dos ‘coconuts’ perfectos que cambiaron mi vida y me enseñaron el verdadero significado del amor”, expresó la actriz de películas como "Enough", junto a un video en el que mostró como fue que despertó a sus hijos, a quienes consintió llevándoles el desayuno a la cama y regalándoles unas lindas tarjetas de felicitación.

La artista de 51 años no pudo evitar sentirse nostálgica al ver a sus pequeños crecer y convertirse en todos unos jovencitos. Y es que la “Ha sido el viaje más mágico lleno de aventura y alegría desde entonces... Estoy sintiendo tantas emociones esta mañana, estoy muy emocional hoy... Estoy orgullosa y feliz, y me rompe el corazón no poder detener el tiempo”, expresó conmovida.

“A mis dos almas cariñosas, sensibles y especiales, que sé que cambiarán y reorganizarán el mundo de una manera única... Su mamá los ama más allá de la eternidad y para siempre. ¡Feliz cumpleaños Emme y Max!”, finalizó la orgullosa madre de dos.

Por otro lado, Alex Rodriguez, prometido de Jennifer Lopez, también dedicó un tierno mensaje a los pequeños cumpleañeros, con quienes mantiene una linda y cercana relación.

“¡Es una bendición tenerlos a los dos en mi vida! y ¡espero verlos continuar creciendo y haciendo cosas increíbles! ¡Sigue buscando las estrellas! ¡Los amo a ambos!”, expresó el exbeisbolista de lo más emocionado, junto a una linda postal familiar, en la que aparecen los pequeñitos acompañados de JLo y ARod, posando desde el jardín de su hermoso hogar.



Un maestro de música muy especial

Como era de esperarse, Emme y Max, al ser hijos de grandes estrellas, han mostrado ser unos niños con dotes muy especiales para la música. En más de una ocasión, los pequeñitos han dejado en claro que solo es cuestión de tiempo para verlos triunfar en los escenarios, claro, si es que ellos así lo deciden.

Sin embargo, todo apunta a que así será, sobre todo en el caso de Emme, quien ya ha hecho sus primeros pininos al acompañar a su mamá en algunas presentaciones de su última gira y durante el show de medio tiempo del Super Bowl el año pasado.

Es por eso que, como parte de su regalo de cumpleaños, la jovencita recibió clases personales de guitarra, impartidas nada más y nada menos que por el legendario cantante Lenny Kravitz, quien visitó a los pequeños en su cumpleaños y compartió con ellos algunos de sus conocimientos musicales.