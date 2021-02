El tic ed Jennifer Aniston en Friends que se hizo viral 26 años después

ESTADOS UNIDOS.- La vida de algunos fans de Friends podría haber quedado arruinada después de que un tiktoker “descubrió” un tic vocal que tuvo Jennifer Aniston durante las 10 temporadas que estuvo al aire la sitcom.

Todo empezó cuando otra TikToker lanzó la pregunta: ¿Qué ironía has visto en los medios que una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo? Entonces el fan identificado como cts.trphe señalar que el detalle “técnicamente no era una ironía”, pero que estaba dispuesto a señalarlo de todos modos.

Luego, en su video de TikTok empezó por advertir que “lo que voy a decir te va a arruinar la vida, especialmente si eres un gran fan del programa Friends. Si eres un gran admirador de ese programa, te lo ruego, mejor vete, porque voy a arruinar tu vida”. Jennifer Aniston.

Después, el usuario explicó su hallazgo sobre , quien en Friends interpretaba a Rachel Green:

"Jennifer Aniston tiene este tipo de tic vocal al principio de cada oración que dice en cualquier programa en el que está. Es muy específico y es muy difícil no verlo una vez que lo notas”. El tiktoker se refiere a una especie de carraspeo que Rachel tiene cada vez que va a decir un chiste, una frase divertida o algo incómodo.

El clip de TikTok muestra entonces más de una docena de tomas en las que Jen hace su característico carraspeo, que la acompañó durante 10 temporadas.

Y mientras algunos usuarios señalaron que se trataba de una muletilla que usaba Jennifer Aniston para sus escenas, otros aseguraron que su carraspera se debía a que fue fumadora durante 20 años (dejó de fumar hasta 2012).

Será una muletilla, una característica o una secuela del cigarro, pero la buena noticia es que esta incógnita se podrá despegar este mismo año cuando HBO Max estrene el especial de reunión de Friends donde volvemos a ver a Rachel Green y sus amigos en acción.