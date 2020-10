El tenor Arturo Chacón y Noel Schajris ofrecerán concierto online

El tenor mexicano Arturo Chacón y el cantante Noel Schajris unirán sus voces para ofrecer un concierto vía streaming este sábado 10 de octubre, con un repertorio de música mexicana, ópera y pop.

Los cantantes han colaborado en distintas ocasiones en conciertos y grabaciones, ahora, lo harán en un show de una hora. Chacón, desde Canadá, y Schajris, desde Los Ángeles.

"Conocí a Arturo hace cinco años en Los Ángeles, fui a verlo a la función de "Macbeth", con Plácido Domingo, fue espectacular. Estaba impactado, era la primera vez que yo veía una ópera, me llegó profundamente. Fue algo muy poderoso, una gran experiencia, y desde entonces lo he visto un par de veces más. Además, ya trabajamos juntos, hemos cantado y grabado juntos y hemos empezado a tener una relación muy bonita. Me siento como un invitado de ese mundo, por supuesto no tengo esa técnica ni esa proyección, pero lo que hago me permite navegar por esas aguas tan especiales y tan bellas", contó Schajris.

El cantante que formó parte de Sin bandera, añadió que para el show eligieron temas que pudieran interpretar en solitario y en dueto, incluso habrá arias en las que también cantarán juntos.

"Es muy bonito poder leerle el pensamiento al artista que te acompaña en el escenario, eso nos pasa a Noel y a mí. Además, Noel tiene una gran voz y una gran sensibilidad. A mí me acompañará un pianista, al igual que Noel, también estará acompañado de piano. De modo que será un dueto de pianos y de voces, será muy interesante", explicó Chacón.

El tenor añadió que este tipo de colaboración a distancia y a través de herramientas digitales, persistirán aun después de que sea posible compartir un escenario de manera presencial.

"Este tipo de cosas las seguiremos haciendo, por supuesto que nada suple a la experiencia en vivo, pero hemos encontrado otro punto de encuentro con el público. Quizá podría servirnos para calentar el ambiente antes de un show presencial. Las funciones en vivo necesitan una gran cirugía, pero de momento, estas oportunidades se nos presentan como un curita", indicó Chacón.

Los cantantes recordaron que la ópera y la música popular ha convivido durante muchos años gracias a leyendas como Pavarotti. "Hay algunas las colaboraciones que hizo el tenor que salieron muy raras, pero hubo otros muy afortunados. Cuando el cantante pop tiene el caudal, pueden salir muy bien las cosas", explicó Schajris.

Los boletos para el concierto organizado por la Sociedad Artística Sinaloense pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster.