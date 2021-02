El teatro es para transmitir cosas importantes: Odin Dupeyron

Si hay algo que le estorba a Odin Dupeyron en la vida, asegura, es el drama y el sentimentalismo, para él es mucho más útil ser práctico y adaptarse a las circunstancias que se van presentando, como ha pasado en este año de pandemia; y mucho de este pensamiento lo imprime en sus obras como "Veintidós, Veintidós", que el 13 de febrero tendrá su tercer streaming vía Eticket.

"El arte es una manera de transmitir, de compartir cosas importantes en la vida, además de entretener, ese es el arte que a mí me gusta, el que te mueve, te ríes y te emocionas, porque tiene una historia interesante y porque sales diferente después de haberlo visto. Es una obra de teatro que lleva nueve años en cartelera de manera ininterrumpida, hasta que llegó la pandemia, por lo que podemos decir que hemos dado función todos los años".

Odin explicó que para presentar esta obra en la modalidad streaming realizó dos adaptaciones, la primera fue como una lectura en atril y la segunda llevó un trabajo de rediseño de luces, efectos de audio y con vestuario.

El montaje aborda la historia de Verónica (Erika Blenher), una mujer que se quita la vida al encontrarse en la peor crisis de su existencia, es entonces que se topa con un personaje llamado ATT (Odin Dupeyron), que la lleva a confrontarse con las decisiones que ha tomado a lo largo de su existencia y a reconsiderar un paso que puede ser definitivo.

"Es una comedia negra, la gente se ríe mucho y es muy profunda. La obra aborda el drama de la vida, sobre el control que tenemos sobre las cosas, creo que es la obra que más he repetido en la pandemia porque le resuena mucho a la gente, porque habla de enfrentar lo inesperado, de cuando pensamos ¿por qué a mí? ¿por qué ahora?".

El actor señaló que esta puesta en escena se ha utilizado para hablar del tema del suicidio en escuelas o instituciones que atienden estos casos, aunque la historia no se haya escrito con dicho propósito; tampoco ha sufrido modificaciones para incluir el tema de la pandemia, porque Dupeyron quiere que permanezca lo más atemporal posible y para todas las circunstancias.

"En 'Veintidós, Veintidós', en ningún momento dice que está mal suicidarse, dice que no lo hagas de preferencia, sobre todo por una estupidez; pero yo Odin Dupeyron pienso que es tu boleto de salida y lo puedes usar cuando quieras, si es que lo necesitas, en caso de que no quieras vivir la vida y no haya manera de cambiarla. Yo que no soy religioso y que no creo en Dios, creo que de lo único que eres dueño es de tu vida y de tu cuerpo, y tienes que aprender a ser responsable de ello, no matarte por cualquier cosa evidentemente, pero tener tú vida entre tus manos".

En las dos transmisiones pasadas esta puesta en escena tuvo una excelente respuesta, fue vista en España, Francia, toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, por lo cual en este nuevo streaming estará disponible durante 24 horas, a partir de las 20:00 horas del 13 de febrero, para que la gente pueda verla en el horario que mejor se le acomode.