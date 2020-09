El sufrimiento de Xavier Ortiz por la pandemia del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte de Xavier Ortiz dejó consternados a sus familiares, amigos y fieles seguidores del grupo Garibaldi, y más aun cuando se confirmó que la causa de su deceso fue suicidio.



En redes sociales, los fans dedujeron que el cantante sufría una profunda depresión derivada a los problemas que padeció los últimos meses de vida, todo derivado de la pandemia del coronavirus.



Debido a la contingencia sanitaria, los espectáculos y eventos se paralizaron. Varios conciertos fueron pospuestos hasta 2021 y el medio artístico ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para sobrevivir, aunque también hay famosos que han buscado ingresos extras de alguna forma, como Violeta Isfel vendiendo hamburguesas o Pepe Magaña y su puesto de marquesitas.



En el caso de Xavier Ortiz, ante la falta de eventos y trabajo, decidió invertir en gel antibacterial y cubrebocas para subsistir. Pero en una entrevista a “Ventaneando” aseguró que el negocio no iba nada bien.

“Lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero para las condiciones”, dijo al programa de espectáculos el pasado abril.



“Pero todo el mundo está haciendo eso ahora (…) y a veces por un centavo, porque son negocios de centavos, si te piden 12 millones de cubrebocas, pues te ganas, ¿Qué? 50 centavos y ya la hiciste, pero nomás. Entonces sí está complicado, gracias a Dios tengo unos ahorritos pero cada mes, ves como baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”.

Comentó que, aunque había personas que le habían ayudado, su situación económica era complicada.



Mucha gente me ha ayudado a eventos pequeñitos donde no hay más de 50 personas, todas separadas y te ganas tus 5 o 10 mil pesitos. Sí la estoy pasando duro, la verdad, bastante duro”, expresó.



Además, algo que también pudo haberle afectado fue la lejanía con su hijo Xavier, de 8 años, fruto de su matrimonio con Clarisa de León, de quien se separó en 2018.



“Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, osea, cuando lo entregué a su mamá, se vino todo esto. Xavi no tiene teléfono, está muy chiquito, tiene 8 años, y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos, que están todo el tiempo ocupados, mi ex suegra también que es la doctora y está trabajando, y pues no, no lo he podido ver, siquiera un poquito y sí me da mucho sentimiento porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”, se sinceró.



Descrito por muchas personas como un hombre sensible y noble, Xavier será recordado por cómo sonreía antes de que la pandemia mundial del coronavirus, al igual que a muchos artistas, afectara su patrimonio.



“He llorado, he pataleado, he hecho muchos corajes por ciertas decisiones que tomé, pero qué le vamos a hacer”.