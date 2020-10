El sorprendente regreso de Adele en Saturday Night Live

TIJUANA, B.C.- Después de doce años de haber estado en el show “Saturday Night Live”, Adele regresó ayer por la noche como host al programa estadounidense contando cómo le iba en el amor.

La cantante británica, que hoy no solo demuestra que sigue siendo consentida, sino lo bien que se ve con menos kilos, encanto y cantó a la audiencia.

“Hola, soy Adele Adkins, tengo treinta y dos años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido mucho desamor en mi vida, primero a los diez y nueve años y luego a los veintiuno.

Después aún más famoso a los veinticinco, pero tengo un buen presentimiento acerca de Ben K., es sólo la primera noche, pero puedo decir que es el amor de mi vida”, fue la entrada de su monólogo en el espacio de la NBC.

Internet

Tuvo una parodia de “The Bachelet”, donde intentó ganarse el corazón de Ben K, Beck Bennet, para ello lució un vestido negro con pedrería.

Al final, perdió la lucha, por lo que Sdele le dedicó la canción “ Someone Like You”, entre otras.

Dejando ver su humor negro, Adele decidió ser una mujer intensa con “Whe We Were Young”, luego vino “Hello” y “Rolling in the Deep”.

“Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste. Pero en realidad, debido a todas las restricciones por el covid19, tuve que viajar ligero y sólo pude traer la mitad de mí. Y esta es la que elegí”, finalizó entre risas.