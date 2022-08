El sonorense Andrés gana el segundo lugar de 'La Academia'

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 14 de agosto se llevó a cabo la final de ‘La Academia’ donde Cesia, Andrés, Nelson y Rubí fueron los finalistas que tuvieron que ofrecer su mejor presentación para convertirse en el ganador.

Sin embargo los dos finalistas que dio a conocer Yahir fueron el cantante sonorense Andrés que interpretó “Me va Extrañar” y Cesia quien deleitó al público presente con la canción “Por amor”.

Ambos finalistas recibieron el aplauso por parte del jurado quienes reconocieron su talento y crecimiento durante su estancia en el reality, donde tuvieron la oportunidad de evolucionar y ser de los mejores.

Sin embargo quien se colocó como la ganadora oficial fue Cesia, con más de mil millones de votos se lleva a casa un millón de pesos y tendrá un contrato con Sony Music para grabar dos de sus sencillos musicales.

Estoy feliz, no tengo palabras de lo agradecida que estoy. No tengo palabras. Gracias a la gente que me apoyó. Gracias por haber confiado en mí, gracias porr haber creído en mí. Los voy a llevar siempre en mi corazón" fueron sus palabras según El Universal.