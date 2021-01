El secreto de Kate Hudson para no enloquecer con tres hijos en pandemia

ESTADOS UNIDOS.- Por regla general, Kate Hudson presume en sus apariciones públicas de lo realizada que se siente como madre de tres hijos, el ya adolescente Ryder, de 17 años y fruto de su primer matrimonio con Chris Robinson, Binham, de nueve y al que cría con su expareja Matt Bellamy, líder de la banda Muse, y la pequeña Rani, de dos años y a la que tiene con su actual compañero sentimental, Danny Fujikawa.

Sin embargo, desde que comenzara la pandemia del coronavirus y, casi de forma simultánea, las primeras medidas de confinamiento y otras cuantas más para restringir la actividad social, la estrella de Hollywood suele hablar en otros términos de su vida más cotidiana y de su ámbito familiar, destacando por ejemplo el estrés adicional que se desprende de tener a sus hijos constantemente a su lado y, ahora, la necesidad que le invade de "escapar" de ellos y refugiarse en el cuarto de baño.

"Me gustaría poder decir que todo es genial y que nos las pasamos bien, pero la realidad es que hay días geniales y otros que no lo son tanto, días en los que tengo que hacer un esfuerzo para sentirme afortunada por lo que tengo", confesó la hija de Goldie Hawn a su paso por el programa matutino 'Today', en el que ha querido subrayar el sinfín de diferencias que ha vivido con respecto a años anteriores.

"Jamás me imaginé que me quedaría todo un año en el mismo sitio. Y cuando tienes tantos hijos, como es mi caso, a veces vives momentos en los que necesitas esconderte de ellos en el cuarto de baño y gritar: 'Por favor, que alguien me saque de esta casa'", bromeó en la misma conversación para dejar muy claro que sabe que es toda una privilegiada cuando pone su situación en perspectiva. "La verdad es que soy plenamente consciente de que este año mucha gente ha perdido a sus seres queridos, por lo que no resulta tan duro estar confinada si se piensa bien".