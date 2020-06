El revelador mensaje de Aislinn Derbez para Mauricio Ochmann por el día del Padre

Por el día del Padre que se celebra este domingo, Aislinn Derbez le escribió una dedicatoria a su ex pareja Mauricio Ochmann para expesarle lo que significaba para ella que él estuviese en su vida y fuese padre de su pequeña hija Kailani.

El actor también tiene otra hija llamada Lorenza de 15 años de edad. Aislinn escribió que nunca había visto antes en un hombre su entrega a la paternidad como a Mauricio.

Además destacó que se siente muy afortunada que su hija pueda tener un papá como él.

"Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. "

Su publicación generó casi 200 mil me gusta y casi 800 comentarios.

Algunos fueron críticas y otros de apoyo por mantener una buena relación a pesar de hace algunos meses haber anunciado su separación.