El retorno de Rebelde, un reencuentro con el antiguo universo

Buenos Aires, Argentina.- El retorno de Rebelde, busca nuevos públicos para que se reencuentren con un universo antiguo y se identifiquen con uno de los rebeldes, aformaron el argentino Franco Masini y la mexicana Andrea Chaparro en entrevista al diario La Nación.

Los dos protagonistas contaron al diario argentino sus impresiones sobre el estreno de esta nueva versión de la serie producida por Cris Morena, que se estrenó en la víspera por la plataforma Netflix.

Es una historia original de Netflix basada en un universo que todos conocemos cómo fue Rebelde Way en Argentina, RBD en México y Rebelde en Brasil”, dijo Franco Masini, quien interpreta a Luka Colucci en la nueva ficción de streaming.

Explicó que “es una adaptación muy interesante que no sólo va a poder encontrar un nuevo público sino también a los fans, que se va a reencontrar con ciertas cosas del universo antiguo, como viejas canciones. Aunque también habrá temas originales”.

“Yo me rebelo todo el tiempo para no quedarme siempre en el mismo lugar. Constantemente intento reinventarme o autogenerarme desafíos que me saquen de mi zona de confort y me descoloquen. Creo que en eso soy muy rebelde conmigo mismo”, afirmó Masini.

Para la mexicana Andrea Chaparro la serie “va a recordar tus dramas de la ‘prepa’ con música y ropa muy cool. Es completamente nostálgica y creo que cada uno se va a poder identificar con un rebelde”.

“Estamos en otro tiempo de la Elite Way School, ante otra clase de chicos. Pero la rebeldía nunca se acaba; seremos rebeldes con nuestra propia esencia”, enfatizó Chaparro, que interpretará a una de las chicas más ingenuas de la escuela: María José Funtanet.