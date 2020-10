“El reto será que salgan de sus casas”: María León

HERMOSILLO.- La Nueva Normalidad ya está permitiendo la apertura de algunos teatros y espectáculos con el formato “auto concierto”. Ese es el caso de María León, Benny Ibarra y Paty Cantú, quienes ofrecerán su primer show en meses el próximo 8 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Sin embargo, ahora el reto que los artistas van a tener que enfrentar es lograr que su público salga de casa. Así lo opinó la propia María León en entrevista para EL IMPARCIAL.

“Es bien chistoso, porque antes no podían mantener a las personas en casa y ahora, el reto más importante será hacer que salgan. Ha habido tanto temor y cosas, que la gente encontró una zona de confort en su hogar: Sin salir para trabajar, comprar ni nada", dijo en entrevista telefónica.

"Entonces, a lo mejor este tipo de formatos motive al público a salir para que se la pasen bien, y más si se cumplen todas las medidas de sanidad, que todos se la pasen bien, salgan de sus casas y además se sientan a salvo”.

Explicó que estos meses han sido difíciles para ella, pero que lo que más le ayudó fue mantenerse activa en todo momento.

"Sé lo que se siente amar el espacio de tu casa, acostumbrarte a sus paredes, pero también entiendo que ponerte muy cómodo todo el tiempo tampoco es bueno. Tuve que hacerme una rutina diaria, un horario para levantarme, para comer, para salir al jardín (...) Ahora mismo la gente está cómoda y ya duda en salir de sus casas", continuó.

"No puedo decirles que no tengan miedo, sería irresponsable de mi parte, pero sí que tomen sus precauciones, que no se dejen absorver por el confort, que de pronto se levanten de la cama y salgan al patio a hacer ejercicio, o abran la ventana y que les dé el aire".

Para suerte de todos los que viven fuera de la Ciudad de México, el concierto también va a transmitirse vía streaming, aunque a María le gustaría que quienes tengan la oportunidad, salgan y puedan disfrutar de esta nueva forma de hacer conciertos.

“Son nuevos formatos y lo maravilloso de esto es el ingenio y la improvisación para comunicar nuestra emoción y nuestra emoción. Sí existe esta lejanía en cuanto al público y el artista, pero qué maravilla que tengamos el ingenio de hacer llegar el apoyo de alguna manera”, expresó.

Será una hora en el escenario para cada uno de los artistas y María, por su parte, ya tiene contemplado lo que interpretará durante su intervención.

“Vamos a dar un concierto de una hora, y en mi setlist tengo todo lo del disco Inquebrantable, medley de proyectos que me gustan, también canciones de Playa Limbo que es icónico en mi carrera, y todo está hecho para que suene prendido y moderno. Seguramente al final del show haremos alguna fechoría con Benny, lo conozco, algo va a salir de última hora”, remató.