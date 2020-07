El reinicio de Power Rangers tendrá una representación femenina y LGBT

ESTADOS UNIDOS.- Como ya se había anunciado, hay planes de reiniciar con la cinta de los Power Rangers tras una decepcionante taquilla que dejó la última y más reciente producción de superhéroes.

El próximo reinicio también buscará sacar provecho del lucrativo mercado de la nostalgia al explorar múltiples líneas de tiempo a lo largo de la historia de Power Rangers agregando un elemento de viaje en el tiempo.

Ya ha habido muchos rumores circulando sobre quién o qué podría presentar la historia y ahora, según información de We Got This Covered, la alineación del equipo consistirá en personajes completamente nuevos creados específicamente para la película, que incluirá una protagonista femenina y una representación de la comunidad LGBT.

También se dice que Lord Zedd es el villano en la versión más reciente del guión, con el aspecto del viaje en el tiempo que incorpora múltiples iteraciones diferentes de Power Rangers que se han visto en el programa de televisión a lo largo de los años. Lo cual, una vez más, es algo que también hemos escuchado de nuestras fuentes. Mientras tanto, Nueva Zelanda ha sido nombrada como posible lugar de rodaje.

“[La película] presentará múltiples apariencias y Zords diferentes a lo largo de la historia de los Rangers. Esto podría incluir una variedad de trajes y Zords de MMPR, hasta la era moderna. Asumimos que este es el intento de Hasbro de capitalizar las ventas de juguetes para la película ", dice The Illuminerdi.

La decisión de usar tantos disfraces y Zords reconocibles como sea posible es un movimiento inteligente por parte de Hasbro para atraer a los fanáticos de la franquicia desde hace mucho tiempo y, como menciona The Illuminerdi, crear posibilidades de comercialización y comercialización casi ilimitadas.