El reclamo de Bad Bunny en los Spotify Awards: Yo espero que me dejen hablar ahora y no me corten

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ganar el premio como artista Spotify del año, el cantante de Trap Bad Bunny hizo un reclamo luego que en la entrega de sus otros galardones no haya podido expresar sus palabras en el escenario ante su fanaticada.

"Yo espero que me dejen hablar ahora y no me corten", estas fueron las declaraciones del ganador de las otras tres categorías: artista más escuchado, artista más agregado a playlist, artista masculino más escuchado.

En las dos intervenciones anteriores siempre se iban al momento de la publicidad y Bad Bunny no tenía de hablar ante sus seguidores.

Dijo que gracias por todo el cariño y el apoyo. "Cada idea, cada sentimiento es por ustedes, yo hago lo que me da la gana en la calle haciendo historia".