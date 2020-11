El rapero Lil Yase es asesinado en circunstancias misteriosas

ESTADOS UNIDOS.- Lil Yase, un rapero del Área de la Bahía que apenas comenzaba a sobresalir, falleció a tiros este fin de semana en lo que parece ser un asesinato misterioso, según información de TMZ.

Fuentes cercanas a Yase señalaron que le dispararon el sábado por la mañana y su cuerpo fue descubierto en algún lugar de la sección sur de East Bay que está a kilómetros de donde fue visto por última vez.

Nuestras fuentes nos dicen que Yase estaba pasando el rato con sus amigos el viernes por la noche en un estudio de grabación en el condado de Marin, un poco al norte de San Francisco, y se fue solo en un momento alrededor de las 11:30 o medianoche, y les dijo a sus amigos que ‘’volvería enseguida’’.

El portal informa que no más de una hora y media después llegó la noticia de que Yase había sido asesinado a tiros en algún lugar de East Bay, que está a casi una hora de distancia por autopista.

Los Departamentos de Policía de Dublín dicen que Lil Yase fue asesinado a tiros en su jurisdicción, en lo que creen que fue una estación de BART en East Dublin.

Aseguran que los oficiales respondieron a un hospital en Pleasanton sobre los informes de una víctima masculina que llegó con múltiples heridas de bala , luego se confirmó que era Yase. Fue trasladado a otra instalación en Castro Valley, donde murió a consecuencia de las heridas.

Los policías aún no tienen sospechosos bajo custodia mientras continúan investigando la muerte de Yase.

Personas cercanas a Yase están impactados con la noticia ya que no tenía enemigos conocidos y no había hecho nada que pudieran llevar a dicha situación.

Yase comenzó a lanzar música a los 18 años, pero realmente irrumpió en escena con su sencillo "Get It In" en 2015, que luego creó un remix que atrajo aún más atención nacional al año siguiente.

Yase colaboró con artistas como Yalla, A.B. Milli, Cash Kidd, G-Val, That Boy Tyson, Stunna June, IamSu !, Shoreline Mafia y varios otros músicos, tanto locales como de otros países.