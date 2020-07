El pleito entre Mariana Rodríguez y Gaby Elizondo

MONTERREY, Nuevo León.- A través de su cuenta de Instagram, la influencer Gaby Elizondo denunció que la también influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa del senador Samuel García, que ha estado “bloqueando” su negocio de repostería.

“En varias ocasiones estamos a punto de firmar contratos con empresas y resulta que me lo bloquean, de que no, ella (Mariana) es la que trabaja con nosotros aquí en publicidad, entonces no se puede, dijo que si entras, ella no trabaja con nosotros y no entiendo el nivel de madurez, oigan”, mencionó Elizondo en sus historias de dicha red social.

Según un usuario de twitter, Rodríguez podría estar celosa de Elizondo, ya que fue novia de García, además de que aseguran le tiene envidia por tener un negocio exitoso.

"Me costó mucho trabajo atreverme a hablar de este tema públicamente porque los que llevan conmigo un año y medio ya, pues saben que no me gustan los chismes, la polémica y ese tipo de cosas. No va con mi persona y no me gusta, simplemente estoy muy ocupada en mi vida y en mi trabajo que no tengo tiempo", aseguró Gabriela.

Tras estas declaraciones, Mariana quiso defenderse y por el mismo medio que usó Gaby, le mandó un mensaje y aclaró lo que estaba sucediendo, asegurando que ella nunca la ha “bloqueado”.

“Tan estoy segura de que no he hecho nada que hable con Gaby. Le marqué y nos vimos en su oficina, le dije que no tenía absolutamente nada en contra de ella, que su pasado con Samuel era eso, pasado”, expresó Mariana.