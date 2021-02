'El peor año de mi vida': Belinda da sus primeras declaraciones tras la muerte de su abuelita

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda empleó su cuenta de Instagram para brindar sus primeras declaraciones tras la muerte de su abuelita Juana Moreno, quien perdió la vida la madrugada de este miércoles a los 88 años de edad tras ser hospitalizada en Madrid, España.

La actual pareja de Christian Nodal se mostró consternada por la noticia y con un emotivo mensaje para su ‘nana’, como nombraba a su abuela, compartió con sus seguidores el difícil momento por el que atraviesa.

Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, ¡mi todo! Abuelita te amo, te amo, con locura. y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto...

No sé cómo superar esta tristeza, este vacío... por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla. El peor año de mi vida este 2021. ¡¡¡Ojalá un día acabe!!! ¡¡¡Quiero que se acabe todo esto!!! ¡¡¡No aguanto más!!!”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

De la misma forma, Beli colocó uno de los tantos videos que tenía de su abuelita, y en las imágenes donde se observa a Doña Juana bailando alegremente, la cantante escribió: “¡Siempre tan divertida, siempre tan especial! Mi vida entera… ¡por favor! dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasándome, ¡¡¡por favor abuelita!!!”.

Fue el pasado fin de semana cuando la madre de Belinda reveló a través de las redes sociales que su madre se encontraba delicada de salud, motivo por el que pidió a sus seguidores que oraran por su recuperación, pues tanto para ella como para la cantante, Juanita es una de las personas más importantes de su vida.