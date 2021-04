El pasado musical de Robert Downey Jr

ESTADOS UNIDOS.- Robert Downey Jr. es conocido por interpretar al "genio, millonario, playboy y filántropo" Tony Stark (Iron Man) en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Además, destaca por su papel como el detective Sherlock Holmes y por participar en la serie Ally McBeal. Sin embargo, ¿sabías que el actor también se abrió paso en la música?

La estrella, quien hoy celebra su cumpleaños número 56, ha dado pinceladas de su trabajo como cantante en filmes como El infiel (Two Girls and a Guy, 1997) y El detective cantante (The Singing Detective, 2003). Este interés por la música lo hizo entrar a un estudio de grabación y publicar su propia creación musical hace más de 15 años.

El disco de Robert Downey Jr

Exactamente el 23 de noviembre de 2004, el actor neoyorquino lanzó The Futurist. Se trata de su primer y único álbum de estudio con el que incursionó en géneros como el jazz, folk y soft rock. El material está integrado por ocho canciones escritas por él y dos covers: "Smile" del actor y humorista Charlie Chaplin y "Your Move" de la banda Yes.

En él, Robert Downey Jr. canta y toca el piano en algunos temas. La placa fue producida por Jonathan Elias y Mark Hudson, quienes han trabajado con Ringo Starr de The Beatles y agrupaciones como Duran Duran y Aerosmith. De acuerdo con MTV, The Futurist debutó en la posición 121 en la lista Billboard 200 y vendió 16 mil copias en su primera semana.

"Tengo una carrera cinematográfica muy ocupada y soy padre, y no veo necesariamente que una gira sea beneficiosa para el público en general o para mis deseos en la industria de la música", dijo el actor en una entrevista para la revista Billboard, publicada días antes del lanzamiento de su álbum.



DATOS CURIOSOS

"Broken", una de las piezas de disco, suena durante los créditos de la película Kiss Kiss Bang Bang (2005), protagonizada por Robert Downey Jr. Además, en una escena de la película Capitán América: Civil War (2016), el personaje de Jeremy Renner: Clint Barton, mejor conocido como Ojo de Halcón (Hawkeye) se refiere a Tony Stark (Iron Man) como "El Futurista" (The Futurist).