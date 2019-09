El papel del príncipe Eric podría estar entre Timothée Chalamet y Jordan Fisher

ESTADOS UNIDOS.- La nueva cinta de la Sirenita sigue generando especulaciones sobre quién podría interpretar al príncipe Eric, en esta ocasión es el nombre de Timothée Chalamet el que resuena.

Según información de We Got This Covered, las mismas "fuentes" que les revelaron que Aladdin estaba obteniendo una secuela, han afirmado que Timothée y Jordan son los principales candidatos.

Timothée realmente se ha hecho un nombre desde que irrumpió en el mundo de la actuación, con Homeland, Lady Bird, Interstellar, Beautiful Boy y OF COURSE, Call Me By Your Name. Su actuación lo convirtió en el tercer actor más joven en la historia en ganar una nominación al Premio de la Academia.

como vemos a timothée chalamet//como quiero verlo pic.twitter.com/krngd9Auz6 — literalmente un trolo (@malditaseaaa4) September 22, 2019

El papel podría ser importante para él, pues interpretar al príncipe Eric consolidaría su lugar en Hollywood como uno de los mejores.

En cuanto a Jordan Fisher, ha hecho olas con sus papeles en The Secret Life of the American Teenager y Liv y Maddie, junto con papeles secundarios en las películas musicales de televisión Teen Beach Movie y Teen Beach 2. También está listo para protagonizar el A todos los chicos que he amado antes de la secuela de PS, I Still Love You.

�� Jordan Fisher via instagram.



�� pic.twitter.com/Z163erzYjN — Jordan Fisher Brasil (@jordanfisherbr) September 22, 2019

Fisher podría tener la calidad de estrella que Disney está buscando, ya que también tiene la voz, algo que es bastante importante para un musical de Disney.

Fisher ha mostrado su talento vocal en Grease: Live and Rent: Live on Fox, y apareció en la banda sonora de Moana, sin mencionar que asumió el papel de John Laurens / Philip Hamilton en el musical de Broadway de Hamilton en 2016.