El nuevo video de Selena Gomez fue filmado con un celular, señalan

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez causó polémica la noche del martes luego de que lanzara su más reciente sencillo titulado: ‘‘Lose You To Love Me’’.

Pero además de traer consigo escándalos sobre la relación que tuvo la cantante con Justin Bieber, hoy se dio a conocer un detalle curioso sobre la grabación del video musical, y es que al parecer se grabó todo con un iPhone 11 Pro según información de Refinery 29.

Dirigido por Sophie Muller, el video musical representa una nueva frontera en la producción de video convencional. Y aunque las DSLR y las RED ciertamente no van a ninguna parte, las herramientas como el iPhone 11 Pro, con sus lentes ultra anchos, anchos y teleobjetivos, hacen que sea más fácil que nunca lograr videos de nivel profesional con solo el dispositivo en el bolsillo, incluso en casos donde el presupuesto no es una consideración, como en el caso de "Lose You To Love Me".

Quizás el uso más famoso del iPhone en el cine es Tangerine, dirigida por Sean Baker en 2015 y filmada por completo en iPhone 5s, pero cada vez más directores, como Olivia Wilde y Steven Soderbergh, se están uniendo a esta opción.