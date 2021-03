El nuevo capítulo de “Keeping up with the Kardashians” deja en claro los problemas de Khloé para embarazarse y da una esperanza para la empresaria

LOS ÁNGELES, California. - Con la llegada del nuevo episodio del reality “Keeping up with the Kardashians” salieron a la luz ciertos problemas que ha estado enfrentando la socialité Khloé Kardashian.

A lo largo del capítulo la empresaria comparte sus dificultades con la Fecundación In Vitro pues ha decidido que quiere tener otro hijo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Creo que estoy lista para hacer toda la onda del embarazo otra vez. Creo que va a funcionar”, comentó.

“Los doctores dijeron que mis óvulos son muy frágiles o lo que sea. Recibí una llamada de mi doctor y él me informó que ninguno de mis óvulos sobrevivió el proceso del tiempo, los óvulos son muy delicados así que cuando los congelas hay una alta posibilidad de que no todos lleguen al proceso final. Eso lo sabía, pero pensé que una buena parte iba a sobrevivir y luego seríamos capaces de tener algo de esperma, pero por alguna razón ninguno fue lo suficientemente fuerte", agregó.

Por fortuna, la pareja recibió buenas noticias, ya que informaron que un doctor les llamó para decirles que tiene tres embriones saludables, los cuales, si pasaban las pruebas, podrían ser perfectos para seguir adelante con el embarazo.

Ante la situación, su hermana Kim, le comentó que tuviese en cuenta la posibilidad de un embarazo subrogado, tal como ella lo hizo.

Lidiando con comentarios negativos

Otro de los problemas que enfrenta la socialité son las constantes críticas por su aspecto, ya que ha recibido todo tipo de comentarios negativos sobre su cambio de imagen a lo largo de los años.

Ante esto, la Kardashian comentó “Nunca me tomaría mi tiempo para avergonzar a alguien o ser negativa. Solo comento cosas agradables y positivas. Al principio, dejaba que esas cosas me afectaran. Y ahora realmente no me importan” aseguró la empresaria.