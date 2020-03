'El mundo no se va a acabar': El nuevo tema de Río Roma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días, Río Roma acudió a su canal de YouTube para compartir con sus seguidores un nuevo tema musical que fue creado en medio de las actuales contingencias provocadas por la pandemia de coronavirus.

Bajo el titulo de ‘El mundo no se va a acabar’, el dúo mexicano envió un mensaje de esperanza para sus seguidores y más fieles fanáticos.

"Hay momentos y situaciones en la vida que llegan de repente y desarman todos tus planes, mueven el suelo, te hacen reflexionar y replantear tus prioridades", comentó José Luis.

El músico señaló que el tema fue inspirado en una persona con la quien no tenía contacto desde hace tiempo debido a la cuarentena.

"Así me sentí la primera noche de cuarentena y eso me llevó a hablarle a alguien con quien no hablaba hace muchos meses para saber si estaba bien. Colgué y compuse esta canción. Al día siguiente se la canté y nos sacó las lágrimas a distancia", aseguró.

El video fue lanzado primeramente durante una transmisión en vivo. Pero actualmente ya se puede disfrutar de el mediante su canal de YouTube.