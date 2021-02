“Él me falló”: Ex de Christian Nodal revela infidelidad del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal y Belinda siguen en boca de todos desde que el año pasado confirmaran su romance.

La intérprete de “Bella Traición” y el cantante de “No te contaron mal” gritaron su amor a los cuatro vientos poco antes de que finalizara la más reciente temporada de “La Voz” de Tv Azteca, donde fungían como jueces.

Sin embargo, las cosas no habrían quedado muy bien con Fernanda, la ex novia del sonorense, pues ahora dio a entender que el motivo de su ruptura fue por una infidelidad.

Fue a través de Tik Tok que ella reveló que Christian le dedicó la canción “Te fallé”, cuya letra narra a un enamorado que perdió todo por las caricias de otra persona.

Oigan, amigos, ¿se acuerdan de la canción que Nodal ‘Te Falle’? No sé si alguna vez le hayan puesto atención a la historia que cuenta… Christian hizo esa canción para mí”, reveló Fernanda.

“Básicamente cuenta la historia de lo que nos pasó a los dos y pues sí, yo soy la morra en la cual se inspiró para hacer la canción. Christian Nodal efectivamente me falló”, continuó.

A pesar de que se sinceró con los internautas, parece que varios fans no se tomaron bien la confesión de Fer, por lo que comenzaron a lloverle críticas de quienes decían que buscaba provocar problemas entre Christian y Belinda.

La situación llegó a tal punto que la joven tuvo que aclarar todo en otro video.

“¿Qué onda con la gente que se malviajó y me dijo de todo? Tik Tok es una plataforma para contar historias (…) Hay mucha gente que cuenta storytimes de su vida todos los días y yo decidí compartirles algo de mi vida. Yo solamente quiero contar una historia que él primero ya contó, y que está en YouTube y muchos de ustedes ya la vieron, que hasta dice mi nombre y cómo es posible que yo sea una colgada de fama, cuando es una historia que me pasó a mí, de mi vida”, expresó la carismática joven.

Detalló que ambos se conocieron en la preparatoria, cuando ambos asistían al colegio de las Américas en Ensenada. Describió a Christian como alguien muy tímido a quien “jalaba a todos lados” para ayudarlo a adaptarse.

Ambos decidieron comenzar una relación cuando el sonorense comenzaba en la música, sin embargo, ella recuerda una advertencia que le hizo desde el principio.

“Le di la oportunidad, pero él siempre me lo dijo: mi debilidad son las mujeres. Hizo su luchita y no se pudo”, expresó en su TikTok.

Finalmente, reveló que el motivo de su ruptura fue por un viaje a Acapulco que hizo el intérprete de “De los besos que te di”.

“Y pasa un problema con una niña, pero no me pareció, de que no iba a permitir eso, y no quería ceder en eso, y por decisión de los dos, cada quien por su camino”, compartió.

La cosa no acabó ahí, pues apenas un día después de su ruptura coincidieron en una fiesta donde Christian estaba besando a otra chica.