El maratón de Netflix para el 2023 que no debes perderte

Tijuana BC.- Es hora de empezar a apartar las fechas para ver algunas de las películas y series del 2023 que no te puedes perder y Netflix lo sabe.

Por ello la plataforma de streaming compartió los nuevos títulos que este año invadirán la pantalla con reconocidos cineastas y las estrellas más queridas, junto con algunas caras nuevas.

Además de hacer entrega de nuevo contenido, regresarán las series favoritas de los fans con nuevas secuelas.

Los mejores títulos

En un video a través de su cuenta de YouTube, Netflix hace un resumen de sus mejores títulos en los que implica comedias como “You People”, el suspenso de “The Mother” con Jennifer Lopez o “Leave the World Behind” con Julia Roberts, con las que pretende mantener a su audiencia en todo el año.

La primera en aparecer es “La gente entre vosotros”, una comedia que protagonizan por Jonah Hill y Eddie Murphy lista para llegar el próximo 27 de enero.

Este año la dupla de Adam Sandler y Jennifer Aniston regresa con “Murder Mystery 2”, pero queda claro que los títulos más fuertes son “The Killer” y “Rebel Moon”, ambas casi al finalizar el 2023.

“Luther: Cae la noche” en marzo, “Criminales a la vista” el 31 de marzo, “Tyler Rake 2” el 16 de junio, “Leave The World Behind” en diciembre son otras de sus apuestas.

Otros títulos

Se perfilan “Spaceman”, “The Perfect Find”, “Nyad”, “Shirley” y “Carga máxima” también destacan en su gran lista de estreno, pero no tienen fecha definida.

Para el público infantil está “Leo”, mientras que “Sonic” invadirá en algún momento con nuevos episodios.

México hace presencia con “Chupa” de Jonaz Cuarón también figura en la lista, aunque no revelan la fecha de estreno, la película cuenta con la actuación de Demián Bichir, Evan Whitten, Christian Slater, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo y Adriana Paz.

Gal Gadot llega con “Heart of Stone” en agosto, donde representa a una agente de inteligencia, la única mujer que se interpone entre su poderosa organización mundial.

Estrenos

Ustedes

27 de enero

Pamela Anderson: Una historia de amor

31 de enero

Espíritu libre

3 de febrero

Bill Russell: La leyenda

8 de febrero

Tu casa o la mía

10 de febrero

Tenemos un fantasma

24 de febrero

Luther: Cae la noche

10 de marzo

The magician’s Elephant

17 de marzo

Misterio a la vista

31 de marzo

The Mother

12 de mayo

Heart of Stone

11 de agost

Damsel

13 de octubre

The killer

10 de noviembre

Rebel Moon

22 de diciembre