El lado amable de Adrian Herrera, porque sí lo tiene, Chef de Masterchef México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Chef Herrera se describe como un “Satánico regenerado”, pero hay mucho más que hemos conocido de él, como su sencillez, mientras sigue como juez de MasterChef México.

No todos entienden al Chef Herrera. Con su ácido y sarcástico sentido del humor puede confundir a muchos, y debido a sus críticas, se le podría describir como el juez más estricto de Masterchef México.

Pero después de verlo durante cinco años en todas las temporadas del reality show de TV Azteca, se puede inferir que, cuando se trata del Chef Herrera, no todo está mal y tiene un lado amable.

Basta con conocer su restaurante e historia de vida. Además de chef, Adrián Herrera es escritor y escultor, admirador de Edgar Allan Poe y propietario de una muy envidiable biblioteca gastronómica.

Muchos chefs fueron a los mejores colegios en Europa, pero el Chef Herrera tiene el mismo nivel que muchos de ellos pese a ser autodidacta.

Su carrera comenzó con un carrito de tacos llamado ‘El Chef Guevara’, donde disponía de una gran variedad de guisos.

Más tarde fundó La Fonda San Francisco, que sigue dirigiendo y el lugar donde sigue presumiendo sus mejores platillos.

Pero fiel a su estilo de comedia negra, él mismo bautizó al comedor de su restaurante como “El Manicomio”.

Su personalidad lo llevó a ser protagonista de un reality show que lo seguía en su vida cotidiana.

Así se describía como un “Satánico regenerado”, y al hablar de sí mismo en tercera persona, se describe como “introspectivo, discreto, empático y con una sonrisa. Motiva, no tuitea ni mete ruido en redes sociales. No grita. Tampoco insulta o culpa”.

Claro que todos esos adjetivos fueron ilustrados con clips que demuestran totalmente lo contrario por lo que siempre hay que llevarle el ritmo a su humor.

Su lado amable también incluye la sencillez. Pese a ser uno de los Chefs más reconocidos de México, presume su Fonda San Francisco.

“A mí no me gustan los restaurantes muy pomposos. Se trata de dar buen servicio a precio módico, comer rico, comer bien, esa es la idea. No me gustan los manteles blancos, a mí me ponen muy nervioso”, dijo en una entrevista.