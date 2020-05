''El karma es el karma'', señala Platanito sobre Karla Panini

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘‘Platanito’’, ofreció una entrevista para el programa Ventaneando en donde habla de los abusos que vivió Karla Luna de Karla Panini y Américo Garza.

‘‘El karma es el karma y tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está pasando’’, señaló el comediante sobre Panini y Garza.

Además, agregó que él ya había escuchado los audios que la familia de Luna filtró, y es que ambos mantenían una buena y larga amistad.

‘‘Fui de los primeros que escuchó estos audios y yo le decía '¿oye qué vas a hacer con estos audios Karla?' y ella me decía 'nada, nada amigo, yo ya la perdoné, pues que le vaya muy bien’’, aseguró.

El famoso contó que la actual pareja le llegó hacer mucho daño a Luna, pues además de afectarla emocional y mentalmente, Panini le pedía a Américo que la golpeara.

"Ella llegaba golpeada a refugiarse con su amiga, Karla Panini, y ella le decía 'no, yo voy a hablar con Américo, no te preocupes', y luego los reclamos por mensaje de 'oye ya la vi y según tú le habías pegado mucho y no le hiciste nada", afirmó.

En cuanto a los chistes que hacía Panini sobre meterse con el esposo de Luna,Sergio expresó que la primera abusaba de ello, pues ella sabía muy bien lo que pasaba a espeldas de quien decía ser su mejor amiga.

Recordó que su gran amiga sufrió de problemas económicos porque nunca le pagaron lo que era, a pesar de que Karla Luna nunca canceló un show aún estando enferma, ella tenía una familia que sacar adelante.