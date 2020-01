El juez del caso Weinstein asegura no tener "opinión" del caso

NUEVA YORK.- El juez que lleva el caso del productor de cine Harvey Weinstein en Nueva York rechazó este jueves recusarse ante las acusaciones de sesgo por parte de la defensa y aseguró que no tiene "ninguna opinión" preconcebida y cuando le reprendió por usar el teléfono pretendía "asustarlo" para que cumpliera la ley.



"Quiero que el señor Weinstein tenga un juicio justo. Lo que quería era asustarlo lo suficiente para que dejara de usar su teléfono. Como dije a los (potenciales) jurados, no albergo ninguna opinión del caso y no conozco las pruebas", explicó el magistrado James Burke, que se tomó veinte minutos para contestar a la defensa.



Weinstein llegó de nuevo con antelación a la corte suprema del estado para afrontar el cuarto día del juicio en el que está acusado de cinco delitos sexuales y se enfrenta a un máximo de cadena perpetua, ahora en plena fase de selección de un jurado imparcial.

Ayudado de su habitual andador y con bolsas bajo los ojos, que le daban un semblante cansado, el productor de Hollywood llegó con antelación a la sala y esperó junto a su equipo de abogados, encabezado por Donna Rotunno, a que el juez diera comienzo a la sesión, a la que llegó diez minutos tarde.



El juez Burke abordó en los asuntos previos del día la moción que interpuso ayer miércoles la defensa para que se recusara y a la que la Fiscalía dijo "objetar firmemente", destacando su "historial" profesional y la "medida extraordinaria" que ha tomado de preguntar a los candidatos si quieren excusarse por no poder ser imparciales.