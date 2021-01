El increíble cambio de Melisa Joan Hart, la "Sabrina" de los 90

ESTADOS UNIDOS.- "Sabrina, la bruja adolescente" es una de las series más exitosas y recordadas de la década de los 90, gracias a sus divertidas aventuras que siempre vivió al lado de su gato Salem.

La serie fue transmitida por primera vez en 1996 y fue tal su éxito que actualmente la plataforma más famosa de streaming, Netflix, concluyó su reboot "El mundo oculto de Sabrina", una versión mucho más oscura, contemporánea y terrorífica que la original.

La serie en su versión original fue protagonizada por la actriz adolescente Melissa Joan Hart y es increíble el cambio que ha tenido en los últimos 17 años, después de su participación en la comedia televisiva.

Melissa después de Sabrina

La actriz, quien actualmente tiene 44 años saltó a la fama luego de protagonizar dos de las series juveniles más populares de todos los tiempos, Clarissa lo explica todo y Sabrina, la bruja adolescente; luego de que esta finalizara en el año 2003, Melissa continuó en el mundo de la actuación.

Ha tenido apariciones en programas de televisión y en el cine en producciones como "Bailando con las estrellas" y "Melissa & Joey", También se ha desarrollado como directora de la película para televisión "The watcher and woods".

Actualmente presta su voz para un personaje en la serie "The Casagrandes" y no podrás creer cuánto ha cambiado. Te compartimos algunas fotos de cómo luce ahora.

Melisa Joan Hart prohibe a sus hijos ver el reebot de Sabrina

Según la actriz la serie original de Netflix, “El mundo oculto de Sabrina”, es una serie “muy satánica y sexy”, por lo que no le interesa verla y tampoco a sus hijos.

“El mundo oculto de Sabrina" es una producción original de Netflix que adapta los cómics del mismo nombre de Roberto Aguirre-Sacasa, quien funge como showrunner. En octubre de 2018 fue presentada la primera temporada y hace una semana llegó la segunda, en ambos casos obtuvo una respuesta positiva de la crítica y el público.

Una de las características más llamativas de esta serie es el uso de símbolos satánicos y todo lo relacionado con la brujería que llama mucha la atención de los fans, pero a otros como las comunidades cristianas y a Melissa Joan Hart que pertenece a uno de ellos desde siempre, parece no gustarles del todo.

Cabe mencionar que el año pasado ella apareció en un video para promocionar el lanzamiento de la nueva serie junto a sus excompañeros de Sabrina, la bruja adolescente. La actriz brindó una entrevista al medio Insider y dijo esto:

“La serie es mucho más oscura, satánica y sexy que la nuestra, por lo que es un tipo de show muy diferente. Creo que está mucho más orientada a los millennials y a generaciones más jóvenes. No es algo que vaya a ver, ni que me interese ver ahora, y no es algo que mis hijos verán”.