El incómodo momento de Galilea Montijo cuando le recordaron a Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, el recuerdo la relación tormentosa que Galilea Montijo habría tenido con Cuauhtémoc Blanco se la tendrá que llevar hasta la tumba, ya que no pierden la oportunidad de estarle siempre recordando a la conductora su amorío con el ex futbolista.

El domingo pasado la presentadora de “Hoy” estuvo como investigadora invitada en el programa musical “¿Quién es la máscara?”, donde compartió cuadro con Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, quien éste último le hizo pasar a “La Gali” uno de los momentos más incómodos de su vida.

Y es que todo inició con un comentario que Omar Chaparro le hizo a Galilea, cuando ella trataba de adivinar quién era el artista quien estaba debajo de la botarga de “Zombie”.

Yo te voy a decir quién creo que es; es más, hemos echado taco juntos”, dijo Galilea.

De inmediato, Omar Chaparro le contestó que al que se refería ella era Cuauhtémoc Blanco, con quien sostuvo una relación hace más de 15 años.

La reacción de Galilea fue bromeando que no conocía al deportista y que no sabía de quién estaba hablando, para tratar de desviar la atención, pero al parecer Juanpa desconocía ese episodio de la vida de su compañera de escenario y cuestionó a la presentadora si de verdad no conocía a tan importante figura del futbol mexicano.

La tapatía siguió negando que no sabía de quién hablaba, mientras que Consuelo Duval le hacía gestos al cantante para que dejara el tema “por la paz”, pero el joven de 24 años de edad, seguía sin entender las señales, hasta que tuvo que pararse de su asiento Carlos Rivera y explicarle al oído la situación.

Al entender la situación incómoda que había provocado, no le quedo más que soltar la carcajada y reírse de su “metida de pata”.



Galilea y Cuauhtémoc

El romance entre Galilea Montijo salió a la luz cuando la jalisciense ingresó a la casa de Big Brother y la cuestionaron sobre su relación con el exitoso futbolista, quien era considerado el mejor en su rango, en ese entonces, pero ella lo negaba.

Hasta que se supo que Cuauhtémoc había salido con Paty Navidad, lo que se hizo un escándalo mediático y Galilea tuvo que aceptar su relación con Cuauhtémoc después que se aclarara que no tenía nada que ver con la actriz sinaloense.

Durante mucho tiempo, Galilea y Cuauhtémoc anduvieron de novios y hacían sus apariciones en todos los eventos públicos, incluso se dijo que el astro del futbol mexicano le entregó el anillo de compromiso y le propuso matrimonio.

De acuerdo a las publicaciones de aquellos tiempos, supuestamente la relación se terminó cuando Galilea descubrió que su prometido le había sido infiel con la actriz Rossana Nágera, con quien posteriormente Cuauhtémoc hizo pública dicha relación mientras que la Gali no quiso saber más de él.