El ilusionista Criss Angel habría sido el “culpable” de la polémica presentación de Britney Spears en los VMAs 2007

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el New York Times publicara el documental “Framing Britney Spears”, donde deja en evidencia los abusos y explotación que ha vivido Britney desde que era una niña por parte de su padre, muchas situaciones que sucedieron públicamente alrededor de la cantante han cobrado sentido.

Una de ellas fue la polémica presentación que tuvo Britney Spear en los “MTV Video Music Awards (VMAs) 2007”, donde evidentemente no estuvo preparada y fue el “hazme reír” de los medios de comunicación y el público durante varios años.

Esto, porque Britney siemrpe se ha caracterizado de realizar show magistrales en dicha entrega de premios desde que inició su carrera y, aunque es evidentemente que hace playback en sus espectáculos, éstos eran realmente impresionantes, lo que hacía que todos esperaran con ansias el número musical de la cantante.

Pero Britney iba saliendo de uno de los peores momentos de su vida, en la que estuvo relacionada con problemas mentales que, incluso, sus fans temían por su vida.

Además de ello, hubo otra razón por la que Britney tuvo una presentación que dejaba mucho que desear y que fue vista en todo el mundo, ya que al interpretar su éxito “Gimme More”, la cantante se mostró nerviosa, sin energía e incómoda con su atuendo y coreografía.



La explicación

De acuerdo a lo publicado por la revista Quién, Dustin Knouse, el director creativo del ilusionista Criss Angel, explicó que “La Princesa del Pop” tenía planeado un show totalmente diferente en el que participaría junto a su cliente en ese entonces.

Destacó que él era el encargado de diseñar las ilusiones de Criss para su show “Mindfreak” y por lo mismo estaba enterado que el mago actuaría con Britney en los VMAs 2007.

Supuestamente Criss Angel realizaría un truco de magia con Britney durante la presentación, pero el neoyorkino postergó los ensayos en repetidas ocasiones hasta que finalmente canceló su participación 24 horas antes de la entrega de premios.

Spears tuvo que aprenderse nuevos pasos de la coreografía, le tuvieron que buscar un nuevo vestuario que al final fue un look antiguo que no le quedó del todo. La cantante no estaba feliz. Él seguía posponiendo los ensayos y nos decía: ‘Oh, todo estará bien. Es fácil, hago esto todo el tiempo’. Y entre las 24 y 48 horas antes de los VMAs lo canceló por completo”, dijo.