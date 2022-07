‘El hombre más odiado de internet’:¿Qué fue del rey de la porno venganza?.

Tijuana, Baja California.- Hunter Moore o mejor conocido como ‘El hombre más odiado de internet’ fue el creador de un sitio web de 'porno venganza'.

El nuevo documental de Netflix cuenta la historia de las víctimas de Moore que fueron hackeadas y filtrados sus desnudos en la plataforma 'IsAnyoneUp'.

Hunter tenía esta página para compartir reseñas sobre discotecas pero decidió darle un giro tras terminar su relación y exponer un desnudo de la chica. Pronto, más usuarios se sumarían a la plataforma con los mismos fines: búscar venganza.

Inicio de un Imperio

Lo anterior, sería solo el inicio de su imperio llamado 'Familia'. Hunter junto a un aliado decidió hackear varias cuentas de personas y compartir sus datos personales.

Luego de grandes investigaciones en su contra, se declaró culpable de un cargo de acceso no autorizado a una computadora protegida para obtener información con el fin de conseguir ganancias financieras privadas y un cargo de robo de identidad agravado.

Moore salió de la cárcel en 2017, estuvo 30 meses en la cárcel y pagó una multa de $2,000.

¿Qué ha pasado en la actualidad?

La revista Substream Magazine declaró que Hunter planeaba tener un proyecto musical de EDM y estrenó la canción 'Make The Internet Great Again'. Además, publicó un libro llamado 'Is Anyone Up?'(2018).

Tras el lanzamiento de este documental, varios usuarios calificaron como 'brillante' al joven de 36 años y le dejaron comentarios en sus redes sociales.