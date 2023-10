El gobierno de Israel acusa a Gigi Hadid: "¿Prefieres hacer la vista gorda ante la matanza de bebés judíos?"

HERMOSILLO, Sonora.- Durante estos días de conflicto entre Israel y Palestina, la cuenta oficial del gobierno israelí ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, generando interacciones de alto interés. En particular, han surgido críticas públicas dirigidas a la modelo Gigi Hadid. El día de ayer, Gigi compartió una historia en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

No hay nada judío en el trato del gobierno israelí hacia los palestinos. Condenar al gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no es apoyar a Hamás.