"El extraño mundo de Jack" tendrá secuela pero con la visión de Sally

¿Qué hubiera pasado si uno de los clásicos de Navidad "El extraño mundo de Jack" hubiera estado protagonizada por Sally?

Si eres de los que se han hecho esa pregunta la respuesta podría llegar pronto con la secuela de la cinta dirigida por Henry Selick, cuya producción e idea vino de Tim Burton.

Pero en esta ocasión se trataría de un lenguaje distinto pues más que una película de acuerdo con el portal io9 ya se está trabajando en una novela juvenil ambientada después de los hechos que vimos en el largometraje de 1993.

Y es que el filme es protagonizado por Jack Skellington, quien vive tranquilo en la tierra de Halloween y es considerado el "Rey calabaza" hasta que un día descubre que hay otra celebración llamada Navidad y quiere aprender todo de ella. A la par de su lucha por hacer que el resto de habitantes de su tierra celebren con él la Navidad, conocemos su historia de amor con Sally, una muñeca de trapo creada por el doctor Finklestein quien la tiene cautiva.

En un principio parece que Jack no se da cuenta de lo que ella siente pero al final los vemos cantar y cerrar con un beso.

La película fue bien recibida por la crítica registrando en sitios como Rotten Tomatoes una aprobación del 95% además de ganar premios como el Saturn como Película de Fantasía y estar nominada a los Oscar en la categoría de Efectos Visuales pues fue realizada bajo la técnica de stop-motion con música de Danny Elfman ("Los Simpson").

En exclusiva io9 reveló esta semana que Disney recurrió a la autora Shea Ernshaw para escribir una nueva novela juvenil enfocados en una nueva aventura para Sally.

Shea es autora de tres libros de suspenso y thriller psicológica "The wicked deep", "Winterwood" y "A history of wild places: a novel" y de acuerdo con el sitio Gizmodo la nueva historia contextualizada en Halloweenland (la tierra de Halloween) arrancará después del beso entre Jack y Sally; ya casados comenzará una aventura cuando Sally libere a un nuevo villano que quiere ir en contra de Jack.

"Es la historia de amor aún por contar de Sally y Jack, pero también es una historia sobre la mayoría de edad de Sally mientras la vemos navegar por su nuevo título real como la Reina Calabaza de Halloweenland", señaló.

"En este libro realmente quería explorar la identidad de Sally y comprender mejor no sólo quién es ella ahora que está enamorada de Jack y asumió el papel de la Reina calabaza, sino también comprende cómo su pasado ha afectado sus deseos, dudas y sueños presentes".