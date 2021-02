¡El efecto Ninel! Giovanni Medina pierde el control en entrevista con Alan Tacher en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fuerte enfrentamiento se dio esta mañana entre Alan Tacher y el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, en el programa 'Despierta América' luego de que le dieran derecho de réplica al empresario para defenderse de los dichos de la 'bombón'.



Todo inició el pasado jueves cuando la cantante habló de la situación que la mantiene alejada de su hijo y señaló que todo lo deja en manos de Dios, incluída la demanda por fraude que enfrentaría su esposo, Larry Ramos.



Tras ello, Giovanni Medina declaró en el programa ‘Chisme No Like’, que el matutino ‘Despierta América’ es un programa ‘palero’, además lanzó señalamientos contra Alan Tacher.

Esta mañana, ‘Despierta América’ tuvo en entrevista a Giovanni Medina quien se enfrentó a Alan Tacher y ambos terminaron perdiendo los estribos.

Giovanni explicó que, entre otras cosas, no deja ver a Ninel al menor ya que no quiere que el niño conviva con alguien que, según él, tiene una mala reputación pudiendo ser una mala influencia para el menor.





Fue enfático en mencionar que el conductor no sabía nada de su vida y que, aunque se diga amigo de Ninel Conde, nunca lo vio en su casa en los 7 años que convivió con ella.

Alan Tacher no se quedó callado y le lanzó una pregunta directa: “La única pregunta que yo te hice hace un año y al día de hoy no me has contestado, es ¿por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo?”.