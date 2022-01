El día que invitaron a "El Compayito" a entrar al narcotráfico

Ciudad de México.- En la entrevista que tuvo ''El compayito'' para Yordi Rosado en su canal de youtube, el también piloto aviador, relató algunos detalles de su infancia y cómo fue que la profesión de su padre lo alejó de mundo de las drogas.

Mi papá se dedicaba a tirar aviones de narcotraficantes que trataban dentro del océano de entrar a Estados Unidos... A mí no me toca juzgar porque son seres humanos igual que nosotros nada más que ellos una de dos: o creen en Dios o no tienen mamá, entonces pierden ese miedo"

Contó Zuñiga.



Sin problema dio nombres de carteles como "Los Beltrán Leyva", "La familia michoacana", el “Cártel Nueva Generación”, a quienes reconoció como "personas, como nosotros, simplemente ellos toman una decisión distinta a la que nosotros tomamos".

Invitación del narco

En una ocasión, según compartió uno de los líderes de estos grupos delictivos, le extendió una invitación para trabajar transportando droga en un portafolio. Querían aprovechar que las presentaciones del comediante se llevaban a cabo en distintos lugares de la República con poco tiempo de diferencia.



"Me dijeron nosotros seguimos a todos y tú eres de los pocos que no tienes un orden de tus movimientos, tú haces Reynosa, Frontera Comalapa, Chiapas, Mexicali en tres días, eres una canica en una caja enorme y eso nos interesa, entonces es un portafolio que tú vas a mover y porque tú entregues ese portafolio a ti te vamos a dar 800 mil pesos y le dije ‘no, guey’", relató.



"Dije que no y dije: ¿sabes qué? yo desconozco, pero mi papá es militar, entonces este negocio yo sé que entras y si sales es con los tenis por delante (muerto) y yo no uso tenis, entonces no quiero quedarles mal", añadió.

Seducido por Elba Esther Gordillo

El también cantante recordó la vez en que, mientras ejercía su profesión como piloto aviador, la exdirigente del sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE) Elba Esther Gordillo intentó seducirlo.



Su función consistía en conducir el avión de Gordillo durante sus viajes nacionales. Reveló que la sindicalista solía beber mucho alcohol durante los vuelos porque era una mujer que tenía mucha presión debido a su cargo y que fue en una ocasión, bajo los influjos del alcohol que se acercó a él.



"Estábamos en una junta del magisterio de Guerrero y la señora se había tomado unas copas, además había sido una junta larga, en algún momento me dice ‘hijo por favor ve a mi habitación y en mi equipaje hay unas sandalias, por favor tráemelas porque ya no aguanto estos zapatos’ entonces fui a su habitación y a la hora que entro a su habitación ahí estaba ella, yo no supe cómo se trasladó… la señora se zafa su zapatilla y me pone el pie en la boca", detalló.



Ante la provocación, Zúñiga, quien cuenta que tenía 23 años, no supo qué hacer y salió corriendo de la habitación. Desde entonces no volvió a trabajar con Gordillo nunca más.