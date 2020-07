El día del cumpleaños de Nick Cordero sacarán álbum de presentación en vivo Live Your Life

El recuerdo de Nick Cordero sigue vivo y es que la empresa Broadway Records está ayudando a hacer realidad uno de sus sueños.

Como se recordará Nick Cordero perdió la batalla contra el coronavirus el pasado 5 de julio cuando desde hace algunos meses ya venía con diferentes complicaciones producto de este virus.

Él antes de su diagnóstico en el mes de marzo, ya estaba trabajando para lanzar un álbum de su actuación de cabaret en vivo desde 2019.

Con la aprobación de su esposa, Amanda Kloots, Live Your Life: Live at Feinstein's / 54 Below se lanzará el jueves 17 de septiembre, el día del cumpleaños de cordero.

Este fue dirigido por el productor y director musical galardonado con un Emmy, Michael J Moritz Jr.

El mismo tendrá actuaciones de Zach Braff , Kathryn Gallagher, Drew Gehling y Sara Chase. La venta de álbumes beneficiará a la viuda de Cordero y a su hijo Elvis, 1.

En un comunicado Amanda Kloots expresó que nunca vio a Nick trabajar tan duro en un programa y estaba nervioso.

Explicó que el mismo ya está en preventa a partir de este miércoles 22 de julio por @Bwayrecords

"Nick estaría absolutamente encantado de escuchar esta noticia. Nunca había visto a mi esposo trabajar tan duro en algo y estar tan nervioso por actuar. Estaba tan orgulloso de él y me encantó verlo en el escenario estas dos noches. Creó este programa desde cero, eligiendo canciones para contar una historia ... su historia. Hay algunas canciones de Broadway con divertidas estrellas invitadas, algo de pop, estándares, un poco de latín y, por supuesto, el bis es Live Your Life."

Con información de EW.