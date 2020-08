''El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real'', afirmó Belinda hace varios años

ESTADOS UNIDOS.- Con el paso del tiempo Belinda se ha convertido en una gran e importante figura dentro del mundo artístico, la cantante destaca por su talento, fama y belleza. Sin embargo, recientemente se le ha conocido también por su vida amorosa.

La estrella ha tenido romances muy conocidos como por ejemplo con el futbolista Giovani Dos Santos, Criss Angel, el cirujano plástico Ben Talei y Lupillo Rivera, siendo este último el más polémico de todos.

Aunque ha tenido estos romances y más, la cantante siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de ls reflectores, pues en la mayoría de las ocasiones, sino es que en todas, se niega hablar de ello. No obstante, sí ha llegado hablar sobre su vida amorosa, al menos en grandes rasgos.

Hace algunos asó Belinda tuvo una entrevista conVanity Fair en la que aceptaba que su inmadurez le había impedido vivir un amor intenso; reveló incluso que Giovani (con quien salió entre 2008 y 2009) no fue el hombre de su vida.

“En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”, confesó. “Pensé que sí, pero no. Todavía no me he enamorado así. Estoy muy joven y creo que he sido bastante inmadura en ese sentido”.

La famosa afirmó que había aprendido a ser más cuidadosa en el terreno sentimental. Y es que en algunas ocasiones se volvió viral en redes sociales por mensajes a Giovani Dos Santos.

‘’El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, expresó.

Ahora la famosa ha vuelto a ser tendencia por un nuevo amor y ese es Christian Nodal, su compañero de ‘La Voz’, lo diferente en esta ocasión es que esta relación sí ha sido anunciada oficialmente en redes sociales, ¿será que esta vez sí está enamorada?