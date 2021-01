El cantante León Leiden se enfoca en el presente

El cantante León Leiden busca dejar en su música mensajes positivos, pues considera que es tiempo de tener una mente abierta y pensar sólo en el presente, porque mejorando lo que tenemos hoy es como podemos visualizar un mejor futuro.

"Hay que tener la mente abierta y es un buen momento para soltar esta mentalidad de siempre pensar a futuro y de pensar en que quiero ganar mucho dinero a futuro y quiero tener equis cosa, sino hay que empezar a trabajar en el hoy, en lo que pueda servir para que mañana sea mejor", comenta.

"Yo creo que hay que mantener la mente abierta porque una cosa es el calendario de esto que está sucediendo, que ya son hechos históricos y la otra es la realidad, creo que el año nuevo hace algo positivo en cuanto a la mentalidad de las personas, creo que el optimismo de la gente es muy grande, así que hay que estar listos para lo que sea", ahonda. Por otro lado, comenta que también las personas deben aceptar la realidad y buscar la manera de vivir en una nueva normalidad, porque aún nadie sabe lo qué pasará después de haberse aplicado la vacuna.

"…en cuanto la vacuna yo sólo soy alguien que hace música, pero hay dos escenarios, uno la vacuna funciona y todo vuelve a la normalidad sin consecuencias y dos la vacuna no funciona y nos adaptamos a vivir con la presencia de este virus, el trabajo se va a un tratamiento retroviral de analgésicos, sería la manera de ayudar a los enfermos y el mundo se retoma también, pero siempre hay que trabajar en el ahora, es un momento para pensar en el ahora, y no tener la mentalidad de que hacer en un mes", señala. Y a pesar de las piedras que se le crucen en su camino, el cantante explica que seguirá adelante en la música, sin pensar en superar a otros exponentes del género urbano o en alcanzar miles de oyentes en las plataformas, tan sólo quiere hacer lo que le gusta y compartirlo con la gente que lo apoya.

"A pesar de las cosas malas que he tenido nunca he querido dejar esto: no soy bueno bailando, no soy el mejor en los deportes, ni soy el más organizado para ser abogado o contador, yo siento que si tengo una función y si existe esto de tener una función en la vida es expresarme a través de la música y habrá momento en que la gente me seguirá apoyando y estoy muy agradecido y en los momentos que no yo estaré buscando participar en la música de alguno u otra manera", dice.

"Creo que el urbano es un lenguaje muy popular y creo que si tienes un mensaje importante que comunicar en público en general, el urbano es un buen medio para hacerlo, pero creo que no hay que verlo como competencia porque es poco sano para uno mismo, yo estoy buscando una manera más clara y de ser consistente en lo que quiero comunicar, sin perder la esencia posible y la verdad yo no soy alguien que se fija como meta alcanzar tantos números de oyentes", confiesa.

Por el momento, se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado "Desde que te vi" junto a Manuel Medrano, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.