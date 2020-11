CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado domingo de supervivencia en Exatlón México estuvo lleno de emociones, pues se encontraban ante la posibilidad de que un ''Héroe'' o una ''Titan'', abandonara la competencia.

Luego de una intensa y reñida contienda entre azules y rojos, finalmente fue Ernesto el eliminado de la noche.

‘’Se me hace un nudo en la garganta, algo que le dije a mi equipo es que así como tuve la mente para ganar, también tengo la mente para perder, para mí es un honor perder de esta forma. Lo que más me duele es que no pude darle un abrazo de despedida a mi hermano", expresó el concursante.

Momentos antes del inicio de la competencia, Ernesto comentó que “sería un placer competir” con su hermano Aristeo, quien es parte del equipo rojo, aunque tuvo una reunión con los hombres del equipo y confesaron que tenían miedo de salir.

¡El campeón de la primera temporada le dice adiós al EXATLÓN! ���� Te vamos a extrañar, @ErnestooCazares.#SupervivenciaColosal��

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/urBFtnU5HZ — Exatlón México (@ExatlonMx) November 23, 2020

Ernesto fue derrotado por Heliud en el campo de juego, quien con su victoria puso en ventaja a los Titanes en el marcador 3 a 2.

Finalmente los Titanes fueron los ganadores de la supervivencia, por lo que el duelo por la permanencia se puso aún más duro e incluso sacó las lágrimas de algunos atletas.

Keno, Christian y Ernesto se enfrentaron al circuito de tuberías para salvar su permanencia en el reality, pero el esfuerzo de Ernesto no fue suficiente y tuvo que despedirse de la competencia.