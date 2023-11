El cambio de imagen de Harry Styles genera sensación en las redes sociales

Harry Styles es conocido por su distintivo cabello, que se convirtió en su sello distintivo desde sus días en One Direction, donde lucía rizos. Ha llevado su melena rizada larga y, posteriormente, optó por un corte más actualizado y corto al entrar en su carrera como solista.

Hoy, sorprendió a muchos cuando se filtraron fotos junto a su posible nueva novia, la actriz canadiense Taylor Russell, en las cuales el cantante británico aparece con la cabeza rapada.

Harry Styles has shaved his head. (via TMZ) pic.twitter.com/OchISyMKAM— Pop Base (@PopBase) November 9, 2023

En plataformas como X (anteriormente Twitter), su nuevo aspecto ha generado controversia, como se puede apreciar en las fotos compartidas por TMZ.

esta es la familia que has destruido harry styles pic.twitter.com/Ww5XsamQGj— anne (@finexmind97) November 9, 2023

Algunos fanáticos teorizan que este cambio radical podría estar relacionado con el lanzamiento de "1989 (Taylor's Version)", ya que en la canción "Now that we don't talk", Taylor canta:

Creciste tu cabello

Tienes nuevos íconos.

Haciendo referencia a cuando en 2013 Taylor Swift y Harry Styles terminaron su relación, y Harry optó por dejarse crecer el cabello, manteniendo una melena que sería reconocida por muchos durante varios años. Fanáticos especulan que este nuevo look rapado pueda ser en respuesta a Swift, pero solo es una teoría.

Este nuevo capítulo en el estilo de Harry Styles ha dejado a sus seguidores especulando sobre el significado detrás de su elección capilar. Sea cual sea la razón, la evolución constante de su apariencia sigue siendo un tema candente en las redes sociales, manteniendo a los fans ansiosos por descubrir qué sorpresas les depara el futuro a este icónico artista.