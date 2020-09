El bebé de Anahí dijo su primera palabra...pero no era lo que esperaba

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí está más que contenta porque su segundo bebé, el pequeño Emiliano, dijo su sprimeras palabras… sin embargo, éstas no fueron las que ella esperaba.



A través de sus historias de Instagram, la ex integrante de RBD publicó una serie de videos donde su hijo de siete meses la sorprendió con algunos balbuceos, donde se entienden las que podrían ser sus primeras palabras.



En los materiales publicados, la cantante intenta que su bebé intente decir “Mamá”, pero para sorpresa de la actriz, éste termina diciendo “Papá”.



No, papá no. Ni se te ocurra…mamá”, repitió Anahí, pero el bebé no dejaba de decir “papá”.