El aumentar de peso fue lo que más le preocupó, en un principio, a Fernanda Castillo, pero asegura que ya lo superó

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de que su primer hijo llegue a este mundo, la actriz Fernanda Castillo reveló que una de las cosas que más le preocupó al inicio de embarazo era que estaba subiendo rápido de peso y eso le aterraba.

En el podcast "Del Mito al Hecho", la hermosillense platicó que su mente fue invadida por los mitos que se decían al respecto sobre el embarazo, que terminaron agobiándola, especialmente por los del aumento de peso, pero todo quedó atrás.

A mí en algún momento me pasó que decía: ‘Es por salud’. Después me agarré del mito de: ‘Es un kilo por mes’. Yo no sé si eso pasa con todas las mujeres, pero con las que he hablado me dicen: ‘No, es una idea loca’. Yo me quería casar con eso al principio y me empecé a atormentar y después a subir más y estaba muy angustiada hasta que dije: ‘Ya, me da completamente igual, voy a subir lo que tenga que subir’”, dijo.