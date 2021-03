El anime "Demon Slayer" toca la fibra sensible con la pandemia en Japón

TOKYO, Japón.- La película animada "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train", ha tocado la fibra sensible en Japón en la era de la pandemia, y posiblemente con el mundo, publicó AP.

Se dice que su historia es la de un héroe espiritualmente puro que intenta salvar vidas a pesar de la adversidad golpeó a casa, especialmente en medio de una pandemia.

Hay muchos personajes, pero cada uno, incluso los demonios, tienen sus propias historias únicas. La gente realmente puede sentir empatía con su experiencia”, comentó Akina Nasu, una estilista de Tokio.

La película de 2020, dirigida por Haruo Sotozaki, tuvo una ejecución limitada en Miami, a partir del mes pasado.

De acuerdo a la publicación de AP, el héroe de "Demon Slayer" es “Tanjiro Kamado”, quien se propone convertirse en un guerrero para salvar a su hermana y, en última instancia, al mundo, de los demonios u "oni".

Como un lindo Musashi de ojos saltones, el legendario espadachín, muestra sus técnicas samuráis en una ráfaga de animación colorida.

La película, que tiene lugar en un viaje en tren de pesadilla, sigue a una exitosa serie de animación de televisión, que ahora se transmite en Netflix.

Foto: AP

"Demon Slayer"



Segunda temporada

La segunda temporada se transmitirá en Japón a finales de 2021, pero ha generado polémica, ya que se dice que la historia es para mayores de edad porque el escenario es un burdel y, aunque no se muestra sexo gráfico, lo creen inapropiado para niños.

Andy Nakatani, editor en jefe de Shonen Jump en VIZ Media aseguró que "Demon Slayer" es uno de sus productos más vendidos de Estados Unidos, con más de 3 millones de copias impresas.

Foto: AP

"Demon Slayer"

En Japón, "Demon Slayer" ha sido inspiración de videojuegos, juguetes, accesorio y calcomanías de las “Cajitas Feliz” en McDonald's.

Los temas musicales interpretados por la cantante LiSA son éxitos del pop en el país asiático.