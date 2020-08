"El amor en tiempos de coronavirus": Salma Hayek publica beso en pandemia

MÉXICO.- Salma Hayek es conocida por usar su voz e influencia en redes sociales para promover las causas justas en diversos ámbitos del espectáculo, la política y el entretenimiento.

No es la primera vez que se puede apreciar a la actriz mexicana usando su cuenta de Instagram para prmover el uso de cubrebocas entre sus seguidores, el cual ha demostrado usar todo el tiempo desde las visitas con su familia, hasta con su equipo de trabajo.

En su más reciente publicación se puede apreciar a la actriz veracruzana junto a su esposo, en lo que parece ser una reunión entre amigos, ambos utilizando cubrebocas, pero muy junto demostrando su amor mutuo.

Son dos las imágenes que publica Salma para promover el acercamiento social, pero con responsabilidad. "Love in the time of corona El amor en los tiempos de corona. #love", publicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Durante junio se apreció a Hayek usando su cubrebocas a manera de protesta, pidiendo justicia para Giovanna, quien fue brutalmente atacada por algunos miembros de la policia.

La actriz mexicana se encuentra pasando algunos días en Grecia en compañía de su esposo, donde se les ha podido ver a través de varias publicaciones disfrutando de terrazas con música en vivo, pero siempre usando el cubrebocas que ayuda a prevenir el contagio de Coronavirus.