El actor José Elías Moreno confesó estuvo al borde la muerte a causa de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras haber sido víctima de Covid-19, el primer actor José Elías Moreno confesó que estuvo a punto de morir y aseguró a sus seguidores que el coronavirus no es ninguna broma y de verdad existe, por lo que tienen que cuidarse.

El hombre de 64 años de edad, dejó en claro que el Covid-19 es mortal y no respeta edades, razas, sexo, profesión o clases sociales y ha cobrado vida a millones de personas en el mundo, incluyendo a personajes del medio artístico.

El oriundo de la Ciudad de México otorgó una entrevista para el programa “Hoy”, donde platicó que “casi no la libraba” cuando le diagnosticaron coronavirus, ya que sentía dificultades para respirar y le diagnosticaron neumonía.

Lo peor de todo es que, a pesar de ello, tuvo que estar en su casa y dejar que la enfermedad pasara, con la esperanza que la neumonía no se le complicara y le afectara más los pulmones.

Sí, estuve muy mal, me dio neumonía con una oxigenación muy baja", declaró.

El actor solicitó a la población crear consciencia sobre la enfermedad y que tengan presente que sí existe, por lo que tienen que seguir implementando las medidas de sanidad para evitar contagiarse o propagar la enfermedad.

Así mismo lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen en la que se le recomienda a la población que no maltrate u ofenda a los trabajadores de la salud ni mucho menos les diga que no hacen nada al momento de acudir a urgencias por tener los síntomas, si muchas veces se les advirtió y no hicieron caso de cuidarse.

Su trayectoria

José Elías Moreno es hijo del actor, director y productor de cine mexicano José Elías Moreno y de Beatriz González de Cossío, quien nació el 13 de junio de 1956, en la Ciudad de México, de acuerdo a la biografía publicada en Internet.

Debutó como actor de cine en 1975, en la película “Supervivientes de los Andes” y en televisión destacó en su primer papel antagónico en la telenovela “De Frente al Sol”, realizada en 1992 por Televisa y que fue protagonizada por María Sorté y Alfredo Adame.

En 1997 debutó como director de escena en la serie “Hotel Paraíso” y posteriormente dirigió en el melodrama “Ni Contigo Ni Sin Ti”.

También ha dirigido obras de teatro de corte humorístico y se ha caracterizado como uno de los grandes villanos de las telenovelas mexicana.