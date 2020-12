El abrazo que marcó a Susana Zabaleta

HERMOSILLO.- Son pocas veces las que Susana Zabaleta se ha mostrado tan vulnerable como lo hizo al charlar con periódico EL IMPARCIAL, pues abrió su corazón y compartió el momento en que recibió

La también cantante está en promoción de “El otro Libro de los Abrazos”, donde documentó los abrazos que dio desde 2012 a amigos, familiares, colegas e incluso desconocidos. Aunque varios de esos significaron mucho para ella, ninguno fue tan impactante como aquel que recibió de su papá cuando murió su abuela.

Un abrazo muy fuerte que me marcó fue de mi papá (…) él no era un tipo que abrazara”, comenzó Susana, con la voz entrecortada.

“Cuando murió su padre (mi abuelo) me tuvo que cargar para llevarme a otra casa (…) me hacía la dormida porque no me creía que me abrazaba, sabía que algo muy fuerte había pasado (…) me acuerdo muy bien de la sensación del dolor de mi papá, de sentirlo tan cerca como nunca lo hice, ni antes ni después de ese momento”, continuó.

En su ejercicio, donde dio más de 1000 abrazos, se encontró con personas que le dijeron que jamás habían sido abrazadas. Por este motivo, al preguntársele de alguien que piense que necesite un abrazo, ella mencionó a su ex esposo Daniel Gruener, quien también es padre de sus hijos Elizabetha y Matías.

“Me hubiera encantado abrazar a mi ex marido. Es un hombre que no fue muy abrazado de niño y que, a su vez, él no daba abrazos. A él le urgen unos cuantos abrazos que a lo mejor no supe cómo dárselos o no supo cómo recibirlos”, reflexionó.

Rubén Albarrán, Regina Orozco, Roy Campos, Armando Manzanero, Adela Micha y más personalidades participaron en esta dinámica de abrazos que Susana inmortalizó en su obra, inmortalizada de tal forma que los dos libros que componen el producto se abracen entre sí.

“Hablan de este ejercicio que he hecho durante 5 años de dar a brazos por el simple hecho de da un abrazo para que entiendan lo que genera, lo que hace (…) de un lado puse la historia de mi vida, de porque hago esto; y luego viene la gente que me abrazó, que estuvo conmigo todos estos años”, explicó.

Y en un tiempo tan complicado como la pandemia del coronavirus, donde abrazar es ya una situación de riesgo, Susana reflexiona sobre la necesidad del ser humano de ser abrazado, de sentir el contacto de otra persona.

“Creo que más que nunca nos dimos cuenta de la necesidad del ser humano de abrazar, de estar juntos con alguien y compartir ese abrazo, creo que es muy importante en este momento, pensar que tenemos que hacer eso”, expresó.

“Con la pandemia, también podemos abrazar con las palabras; si son sabias, vienen del corazón y mientras esperamos para estar con alguien otra vez, este es un abrazo que puedes mandar y dedicar”, remató.