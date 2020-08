El Puma: No pasa nada, nos vemos en el cielo

MIAMI.- Las fuertes declaraciones que ofreció hace unas semanas José Luis Rodríguez, el cantante venezolano mejor conocido como "El Puma", hizo fuertes declaraciones sobre sus hijas mayores, diciendo que sí una de ellas falleciera “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”.

Este desafortunado comentario despertó el asombro, estupor, vergüenza e indignación entre los internautas, que no dudaron en tomar partido del lado de Liliana y Lilibeth, las hijas mayores del cantante de 77 años, quienes dieron a conocer su opinión a través de un video en Instagram.

"Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú", afirmó Lilibeth al traer a colación la declaración de El Puma en la que dice que no pasaría nada si sus hijas mueren. "Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más; pasa lo que todo el mundo ve menos tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así", dijo.

En relación a la promoción de los trabajos profesionales que realiza Jose Luis, Liliana aseveró que cada vez que su padre necesita promocionar un libro o serie, este las utiliza. "Ahora sí te conviene mencionarnos, cosa que era absolutamente prohibido hasta hace nada en tus entrevistas".



La opinión del "Puma" sobre esto



En una entrevista que el venezolano entabló como la periodista Pati Chapoy afirma que el ataque constante no va en contra de su persona, sino de su actual esposa e hija. "No era contra mi la cosa, era contra las personas que yo amo: a Carolina y a Genesís".

"Al principio quisimos hacerlo, unir a la familia, pero has de cuenta una papa sin sal, imposible aunque son mis hijas", confesó José Luis Rodríguez y agregó, "Ellas son mis hijas y nunca las voy a negar, las amo tal como son".

El Puma afirma que si existe un cariño por sus hijas, aunque no este de acuerdo con ellas, "Liliebth yo te amo como tu eres, no como yo quiero que seas, Liliana te amo como tu eres, con toda la explosión que tu eres, porque no congeniamos, por qué tu eres explosión y yo soy mucho más tranquilo".

"Al principio Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Pero aun abriendo las puertas de la casa, pasaron cosas." Comentó durante la entrevista el cantante.

"Se trató cómo he visto otras familias normales, pero no con toda esa cizaña y es cosa de siempre. Ya pasó mucho tiempo, son 34 años, ya está bueno." platica durante su entrevista el venezolano, a lo que puntualizó, "Ya pasen la página, hay que soltar, si no sueltan eso vamos a seguir toda la vida así. Hay personas que te dañan, que son tóxicas y no te convienen, así sean tus hijos. Cuando cambien vamos a seguir este camino."