'El Potrillo' celebra 50 años

Tijuana, BC.- Es padre de cinco, abuelo de una, y por más que sea ojo alegre, solo una vez ha logrado llegar al altar, es considerado uno de los máximos exponentes de la música mexicana, después de su padre Vicente Fernández, y hoy sábado Alejandro Fernández se convierte en un cincuentón.

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de abril de 1971, es el menor de tres hermanos, y su acercamiento a la música fue cuando apenas contaba con cinco años de edad, al debutar junto a su padre en un escenario interpretando el tema “Alejandra”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De ese momento icónico para su carrera, se le recuerda porque se le olvidó parte de la canción, y su padre lo sacó a flote, ganándose así el aplauso del público.

Previo a su debut como cantante, participó en la película “Picardía mexicana” a los cuatro años de edad y a los 18 años en la cinta “Mi querido viejo”, ambas al lado de su padre.

Fue en 1992 oficialmente lanza su primer disco homónimo, y hasta la fecha lleva 17 producciones discográficas, entre las que se cuentan su incursión al género del pop, del cual recibió muchas críticas, incluyendo la de su padre, pero también halagos.

Amores

Siempre coqueto, Fernández luego de seis años de matrimonio, termina con América Guinart, madre de tres de sus hijos, Alex y las gemelas, América y Camila, después nuevamente el amor toca a su puerta y conoce a la colombiana Ximena Díaz, con quien procreó a Valeria y Emiliano.

Este recién estrenado abuelo de Cayetana, hija de su gemela Camila, sostuvo un romance con la modelo Karla Laveaga, con quien se le vio durante varios eventos, incluso en convivencia con sus hijos.

Y aunque todas quieren con “El Potrillo” sigue resistiéndose a sentar cabeza de manera definitiva y se convierte en un eterno soltero codiciado.

Sus tropiezos

Más que eso, Alex, como también se le refiere, ha sobrellevado cada uno de los tropiezos sacándole el lado positivo o chistoso, y aunque en su momento se pone en el ojo del huracán, sale bien librado.

Tal fue el caso en el 2016 cuando asistió a una despedida de soltero en Las Vegas, Nevada y se tomó una fotografía sin camiseta, cabello suelto y su cara denotaba estar ebrio, imagen que se volcó en un cúmulo de memes.

“En verdad la situación me divierte y me sorprende cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande.

“Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarse y reconocer que también me siento profundamente avergonzado”, escribió en aquel entonces en su Instagram.

También, como dicen, de pechito se puso, luego de utilizar un jorongo y con eso bastó para que los internautas lo compararan con Chavela Vargas.

Uno de los señalamientos que tuvo fue durante un concierto en Mexicali, donde al estarse frotando constantemente la nariz, las suposiciones llegaron hasta pensar que tenía preferencia por alguna droga.

Lo que nunca llegó

La gira con Luis Miguel fue un proyecto que no logró cristalizarse en 2016, lo que se esperaba como un gran momento, terminó en demanda de 6.5 millones de dólares por parte de “El Potrillo” contra el Sol.

Sus duetos y giras

Su carrera musical también se viste de duetos importantes, desde el más reciente con Natanael Cano, rey de los corridos tumbados, Christian Nodal, Mon Laferte, Calibre 50, Sebastian Yatra, Cristina Aguilera, Beyonce, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte y muchos otros más.

De sus giras, se recuerda al lado de Chayanne, Marco Antonio Solis “El Buki” y Marc Anthony por Estados Unidos.

Sin duda la vida de Alejandro Fernández ha estado rodeada de todo un poco, y previo a sus cinco décadas logró librar el Covid-19 que aqueja al mundo con la pandemia.