"El Internet es tecnología extraterrestre": Roberto Palazuelos

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Palazuelos reapareció para volver a defender su postura acerca de la existencia de los ovnis (Objetos Voladores No Identificados).



El actor de telenovelas no sólo volvió a reafirmar haber visto platillos voladores, sino que además aseguró que el Internet y el Wi-Fi fue una invención de los extraterrestres.



Así lo declaró el protagonista del reality “Mi Rey” en la más reciente emisión del programa “De Primera Mano".

El Wi-Fi, el internet, es tecnología extraterrestre. Salió de una base que cayó en Arizona, lo agarraron los gringos y ahí desarrollaron el Internet. Fue una tecnología que ellos nos quisieron dejar”, dijo Palazuelos.



Explicó que los extraterrestres son recelosos con su tecnología, pues ellos deciden qué es lo que la humanidad puede o no tener, ya que no quieren interferir del todo con la evolución de nuestra especie.



“Hay una razón muy poderosa por la cual ellos no se abren con la humanidad: El libre albedrío. Ellos no pueden interferir en el libre albedrío de los seres humanos, ellos deben evolucionar por sí solos, si ellos nos dieran la tecnología evolucionaríamos muchísimo”, explicó.

TIENEN SU BASE EN TEPOZTLÁN

"El Diamante Negro" recordó la vez que vio a los ovnis, en una casa en Tepoztlán, Morelos; donde asegura que los extraterrestres tienen su base para aterrizar en la Tierra.



“Yo tenían una casa en las montañas, donde se veía todo el balle abajo y ahí se ve el valle de Amatlán (…) ahí dicen que dio sus primeros pasos Quetzalcóatl. Hay una base ovni ahí en Tepoztlán (…) está debajo de la tierra, que conecta con el Popo, ellos no sé qué energía con la lava por ahí traen algo”, agregó.



“A mí me tocó ver el avistamiento en 2005, estaba conmigo el teniente Rangel, un señor super serio que no creía hasta que vio. (…) Estaba muy alto, primero me pasaron por encima y luego bajaron por las montañas. Yo no alcancé a ver la tecnología con la que se adentran en la tierra, no pude, porque me lo impidió la montaña. Tienen la base ahí para que quien los vea bajar no puedan ver su tecnología”, continuó.



Finalmente, aseveró que lo que dice es verdad y no se encontraba bajo la influencia de ninguna sustancia, o que no se trató de ningún montaje.



“Lo que yo vi no fue un montaje, me pasaron dos naves encima, y estaba conmigo mi chofer. Yo estaba en mis cinco sentidos, ni echándome whisky ni nada por el estilo”, remató.