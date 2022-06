El Güero Castro reacciona a críticas sobre filtro en foto con Verónica Castro

Ciudad de México.- El productor José Alberto Castro también conocido como El Güero Castro, se expresó ante los comentarios negativas que ha recibido tras compartir una fotografía con su hermana Verónica Castro utilizando un filtro para verse más jóvenes.

Aún con los comentarios atacantes, el Güero tomó con humor lo que sucedió con su hermana.

Creo que le exageraron un poquito al filtro, se les pasaron por ahí la aplicación, pero lo veo con humor y con el cariño de mi hermana, que lo hizo con mucho gusto, y alguien que me mande el filtro para usarlo en otras fotografías que haga... Es un bonito detalle de la convivencia que tuve con ella el fin de semana, teníamos tiempo de no estar reunidos, porque ella vive afuera, y toda esta circunstancia de mi trabajo y la pandemia no nos había permitido juntarnos, pero volver a estar con ella fue muy bonito y pasamos un día muy agradable”