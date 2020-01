“El Güero” Castro opina sobre el nuevo romance de su hija Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor José Alberto “El Güero” Castro fue cuestionado por el nuevo romance de su hija Sofía Castro, momento en que aseguró que, a pesar de no ser un padre celoso, sus yernos deben cumplir con un requisito para tener su aprobación.

Durante su encuentro con los reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México, “El Güero” reveló que ya conoce a la actual pareja de su primogénita; sin embargo, al escuchar la pregunta sobre si es un padre celoso, contestó:

“Más que celoso, siempre les he dicho que a mis hijas mientras, digo no es que el galán me tenga que gustar a mí, ni caerme bien a mí, mientras las quieran, las respeten y las cuiden, eso es decisión de ellas”.

No obstante, el productor cambió de actitud al escuchar las preguntas sobre su posible romance con la actriz Mimi Morales y prefirió huir del lugar con una gran sonrisa.